Полузащитник «Зенита» стал самым подешевевшим футболистом РПЛ

Полузащитник «Зенита» Жерсон стал самым подешевевшим футболистом РПЛ. Стоимость бразильца упала на 4 миллиона евро и теперь составляет 18 миллионов. Далее располагается другой игрок сине-бело-голубых — Вендел, чья стоимость упала на 3 миллиона евро до 15 миллионов.
На 2 миллиона евро упала стоимость игроков «Спартака» Жедсона Фернандеша (18 миллионов евро), Ливая Гарсии (10 миллионов), футболистов «Краснодара» Джона Кордобы (10 миллионов), Гаэтана Перрена (6 миллионов), а также форварда «Зенита» Луисано Гонду (8 миллионов).
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян стали самыми дорогими игроками Российской Премьер-лиги по версии Transfermarkt после обновления рыночных стоимостей футболистов высшего российского дивизиона. Сперцян и Батраков оцениваются в 25 миллионов евро каждый.
Больше всех среди игроков РПЛ выросла стоимость у полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, который подорожал с 16 до 20 миллионов евро.
После первого круга Российской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Игроки команды Сергея Галицкого набрали 40 очков в 18 встречах. На второй строчке, отставая от лидера на 1 балл, находится петербургский «Зенит», тройку лидеров замыкает «Локомотив» — 37 очков.