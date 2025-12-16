Ричмонд
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру

Трехкратный чемпион России официально сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратный чемпион России по футболу (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), экс-защитник ЦСКА и национальной сборной страны Георгий Щенников официально объявил о завершении карьеры футболиста.

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики! С ними у меня нет шансов тягаться», — заявил Щенников в беседе со Sport24.

Напомним, в октябре 2023 года агент Щенникова Сергей Пушкин сообщил, что игрок планирует приостановить карьеру. Защитник после истечения контракта с ЦСКА в 2023 году был в статусе свободного агента.

Все это время Георгий был занят проектом по недвижимости. По словам его агента, ему нравится эта деятельность и он погружен в нее с головой. При этом, все это время он тренировался, хотя и был без команды.

Защитник являлся воспитанником резерва «красно-синих», выступав за основную команду ЦСКА в период с 2009 по 2023 годы. Помимо трех чемпионских титулов, Щенников вместе с москвичами стал четырехкратным обладателем Кубка России (2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2022/2023) и трехкратным победителем Суперкубка страны (2009, 2013, 2014, 2018). Также Щенников вышел на поле в десяти матчах в форме игрока сборной России, в частности, выступив на чемпионате Европы-2016.