Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.96
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.20
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.65
П2
3.35

«Рубин» уволит Рахимова. Его сменит экс-тренер ЦСКА

Совет директоров казанского «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера клуба Рашида Рахимова, сообщают журналисты Иван Карпов и Андрей Панков в соцсетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источников, решение об увольнении 60-летнего Рахимова еще не утвердил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Если он одобрит отставку Рахимова, то новым главным тренером клуба из Казани станет экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов, который уже находится в столице Республики.

Журналист Иван Карпов в телеграм-канале отмечает, что у Рахимова конфликт с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным.

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года. В текущем сезоне РПЛ команда из Татарстана после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 баллами, отставая от лидирующего «Краснодара» на 17 очков. В Кубке России «Рубин» вылетел на стадии ¼ финала Пути регионов, проиграв по пенальти тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 пен.).

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в Российской Премьер-лиге, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».

Ростов
2:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Рашид Рахимов
Голы
Ростов
Алексей Миронов
52′
Егор Голенков
68′
Нереализованные пенальти
Рубин
Игор Вуячич
89′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
79′
87′
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
84′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
65′
90′
22
Давид Семенчук
9
Мохаммад Мохеби
90′
91
Антон Шамонин
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
49′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
28′
10
Мирлинд Даку
40′
14
Далер Кузяев
83′
51
Илья Рожков
68′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
60′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
60′
43
Жак-Жюльен Сиве
8
Богдан Йочич
68′
22
Велдин Ходжа
Статистика
Ростов
Рубин
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
2
1
Угловые
8
3
Фолы
17
20
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти