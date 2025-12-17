«Рубин» уволит Рахимова. Его сменит экс-тренер ЦСКА

Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года. В текущем сезоне РПЛ команда из Татарстана после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 баллами, отставая от лидирующего «Краснодара» на 17 очков. В Кубке России «Рубин» вылетел на стадии ¼ финала Пути регионов, проиграв по пенальти тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 пен.).