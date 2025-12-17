«Рубин» уволит Рахимова. Его сменит экс-тренер ЦСКА

По информации источников, решение об увольнении 60-летнего Рахимова еще не утвердил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Если он одобрит отставку Рахимова, то новым главным тренером клуба из Казани станет экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов, который уже находится в столице Республики.
Журналист Иван Карпов в телеграм-канале отмечает, что у Рахимова конфликт с президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным.
Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года. В текущем сезоне РПЛ команда из Татарстана после 18 туров занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 баллами, отставая от лидирующего «Краснодара» на 17 очков. В Кубке России «Рубин» вылетел на стадии ¼ финала Пути регионов, проиграв по пенальти тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 пен.).
Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. После завершения сезона-2023/24 руководство ЦСКА отправило в отставку Владимира Федотова. Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в Российской Премьер-лиге, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».
Джонатан Альба
Рашид Рахимов
Алексей Миронов
52′
Егор Голенков
68′
Игор Вуячич
89′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
79′
87′
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
84′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
65′
90′
22
Давид Семенчук
9
Мохаммад Мохеби
90′
91
Антон Шамонин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
49′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
28′
10
Мирлинд Даку
40′
14
Далер Кузяев
83′
51
Илья Рожков
68′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
60′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
60′
43
Жак-Жюльен Сиве
8
Богдан Йочич
68′
22
Велдин Ходжа
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти