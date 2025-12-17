Ричмонд
Геннадий Орлов считает, что «Зениту» повезло с Семаком

Известный журналист и телекомментатор заявил, что клубу из Санкт-Петербурга повезло найти такого главного тренера, как Сергей Семак.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— «Зениту» повезло, что нашелся Семак. Сделали ставку на него, и получилось хорошо. Тренер — это должен быть педагог и специалист по футболу«, — отметил Орлов в эфире “Радио Зенит”.

49-летний Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года и привел команду из Санкт-Петербурга к шести кряду чемпионским титулам РПЛ — с 2019-го по 2024 год, победам в двух розыгрышах Кубка России (в 2020 и 2024 годах) и в пяти матчах за Суперкубок страны (с 2020-го по 2024
год).

«Зенит» после 18 туров занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на 1 очко. «Зенит» проведет три тренировочных сбора в зимнюю паузу. 14 января команда отправится в Катар, где пройдут первые тренировочные сборы. Второй и третий этапы подготовки к весенней части сезона пройдут в ОАЭ и продлятся до 25 февраля.

Геннадию Орлову 80 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.