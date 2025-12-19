Ричмонд
«Акрон» досрочно вернул защитника Агапова в ЦСКА из аренды

Тольяттинский «Акрон» объявил о досрочном прекращении аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Илья Агапов пополнил ряды нашего клуба в сентябре этого года. 24-летний футболист сыграл в одном матче МИР РПЛ в Грозном, а также принял участие в трех поединках Кубка России. Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что в арендном соглашении с «Акроном» была предусмотрена опция выкупа.

Агапов перешел в ЦСКА зимой 2023 года из «Пари НН» за 1,3 млн евро. Он провел за московский клуб 33 матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Агапов на правах аренды выступал за «Пари НН», за который провел шесть матчей.

«Акрон» завершил осеннюю часть сезона РПЛ на девятом месте. Весеннюю часть чемпионата тольяттинцы откроют 28 февраля выездным матчем против «Оренбурга».