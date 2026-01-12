Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.42
П2
12.50
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2

Тюкавин ничего не ел на Новый год

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, где провел отпуск и встретил Новый год.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня 23-летний футболист и остальные игроки бело-голубых официально вышли из отпуска и прибыли в расположение клуба для прохождения медобследования перед началом тренировочных сборов.

«Отпуск прошел, как всегда, классно. К сожалению, очень быстро — еще бы чуть отдохнуть. Но пора работать, впереди тяжелые сборы. Съездил на Мальдивы, потом долетел до Дубая и в конце уже заехал на недельку в Киров к родственникам жены — там встретили Новый год. Дней пять назад вернулся в Москву. Настроение отличное.

В Кирове ездил на рыбалку, ходил в зал. Ничего не ел на Новый год, кстати, потому что на следующий день пошел сразу тренироваться, с утра играл в футбол. Ничего особо не ел на новогоднем столе», — сказал Тюкавин.

В этом сезоне Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 1 марта бело-голубые дома сыграют против «Крыльев Советов».

