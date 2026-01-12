Тюкавин ничего не ел на Новый год

Сегодня 23-летний футболист и остальные игроки бело-голубых официально вышли из отпуска и прибыли в расположение клуба для прохождения медобследования перед началом тренировочных сборов.
«Отпуск прошел, как всегда, классно. К сожалению, очень быстро — еще бы чуть отдохнуть. Но пора работать, впереди тяжелые сборы. Съездил на Мальдивы, потом долетел до Дубая и в конце уже заехал на недельку в Киров к родственникам жены — там встретили Новый год. Дней пять назад вернулся в Москву. Настроение отличное.
В Кирове ездил на рыбалку, ходил в зал. Ничего не ел на Новый год, кстати, потому что на следующий день пошел сразу тренироваться, с утра играл в футбол. Ничего особо не ел на новогоднем столе», — сказал Тюкавин.
В этом сезоне Тюкавин провел 15 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
«Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 1 марта бело-голубые дома сыграют против «Крыльев Советов».