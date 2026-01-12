Легенда ЦСКА назвал претендентов на вылет из РПЛ в 2026 году

«Балтика» выпадет из топ-5, не удержатся они там весной. Подтянется «Спартак», «Локомотив» будет бороться за медали, «Зенит» может прибавить и навязать борьбу за чемпионство. «Динамо» будет в первой половине турнирной таблицы, тандем Гусева и Газзаева даст свои плоды. Кто вылетит? «Сочи» и «Оренбург», в них не верю«, — заявил Пономарев в интервью “Газета.ru”.