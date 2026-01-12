Легенда ЦСКА назвал претендентов на вылет из РПЛ в 2026 году

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев заявил, что «Сочи» и «Оренбург», вероятнее всего, вылетят в Первую лигу по итогам текущего сезона РПЛ.
«Балтика» выпадет из топ-5, не удержатся они там весной. Подтянется «Спартак», «Локомотив» будет бороться за медали, «Зенит» может прибавить и навязать борьбу за чемпионство. «Динамо» будет в первой половине турнирной таблицы, тандем Гусева и Газзаева даст свои плоды. Кто вылетит? «Сочи» и «Оренбург», в них не верю«, — заявил Пономарев в интервью “Газета.ru”.
Напомним, РПЛ находится на зимней паузе. Чемпионат возобновится 27 февраля, когда стартует 19-й тур.
В турнирной таблице первое место сейчас занимает «Краснодар», на втором месте «Зенит», замыкает тройку московский «Локомотив». Подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. В зоне вылета расположились «Оренбург» и «Сочи». Меньше всего очков у сочинцев, всего 9 после 18 туров. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).
Отметим, что сочинцы вернулись в РПЛ в этом сезоне, предыдущий чемпионат они провели в Первой лиге (ФНЛ). Ранее с момента основания (2018 год) команда играла в рамках Премьер-лиги.