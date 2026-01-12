Ричмонд
Дмитрий Губерниев объяснил переход игрока ЦСКА в «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что переход игрока команды Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» поспособствует усилению команды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Московский клуб в тот же день сообщил о трансфере нападающего Лусиано из «Зенита».

«Круговорот футболистов в природе существовал и будет существовать. Команды обмениваются и покупают игроков. Если такие вещи происходят, значит, команды рассчитывают на определенные усиления. Пожелаем всем удачи, чтобы проекты были реализованы. Дивеев — хороший футболист, надеюсь, он не пропадет и усилит команду», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Обмен Игоря Дивеева в «Зенит» и Лусиано Гонду в ЦСКА является неравнозначным. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Дивеев — ведущий игрок, основной футболист сборной России, один из наших лучших защитников. А Лусиано — это игрок запаса. Поэтому, с точки зрения сегодняшнего дня, этот обмен неравноценный. Но у каждого тренера есть свое видение», — цитирует Колоскова «РБК Спорт».

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч. Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков. ЦСКА идет на четвертой строчке с 36 очками.