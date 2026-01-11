Лусиано о переходе в ЦСКА: «Я очень счастлив!»

«Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гонду.