Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.87
П2
2.35
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
2
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
27.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.17
П2
10.75
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Лусиано о переходе в ЦСКА: «Я очень счастлив!»

Нападающий Лусиано Гонду поделился эмоциями от перехода из «Зенита» в ЦСКА.

Источник: ПФК ЦСКА

11 января московский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним форвардом до конца сезона-2029/30. В «Зенит» перешел защитник армейцев Игорь Дивеев.

«Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гонду.

Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, будущее Баринова, новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ.

Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

После 18 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России.