Лусиано о переходе в ЦСКА: «Я очень счастлив!»

11 января московский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним форвардом до конца сезона-2029/30. В «Зенит» перешел защитник армейцев Игорь Дивеев.
«Я очень счастлив! ЦСКА — отличный клуб, за которым я слежу уже давно. Мне нравится и игровая идея команды, и то, как все устроено в клубе за пределами футбольного поля. Впервые об интересе ЦСКА я узнал от моего представителя достаточно давно, еще в октябре. Я ответил ему положительно и сказал, что мне очень нравится этот клуб. Я постараюсь как можно скорее со всеми познакомиться и влиться в коллектив. Вместе мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гонду.
Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, будущее Баринова, новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ.
Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.
После 18 туров ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в таблице чемпионата России.