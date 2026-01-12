Ричмонд
Юрий Семин назвал оправданным обмен игроков ЦСКА и «Зенита»

Защитник Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в «Зенит», а нападающий Лусиано Гонду — из петербургского клуба в состав армнейцев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 января «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА. Московский клуб в тот же день сообщил о трансфере нападающего Лусиано из «Зенита». По мнению Юрия Семина, ЦСКА был необходим нападающий, а петербужцы нуждаются в защитнике.

«На сегодняшний день “Зениту” нужен защитник русского происхождения, а ЦСКА явно необходим нападающий. Поэтому руководители клубов и тренеры прекрасно понимают ситуации своих команд и приняли такое решение. На мой взгляд, эти решения оправданны», — передает слова Семина РБК.

По мнению Семина, если ЦСКА отдают Дивеева, «значит, они видят замену ему в команде». «У клуба есть молодые защитники. Вообще всегда фигурой важнее является нападающий, который должен подводить итог и забивать. ЦСКА в борьбе за чемпионство явно нужен был нападающий», — добавил он.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В активе защитника 203 матча за армейцев, 20 голов и пять результативных передач. За сборную России футболист провел 19 матчей и забил один мяч. Гонду играл за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду во всех турнирах.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков. ЦСКА идет на четвертой строчке с 36 очками.

78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».