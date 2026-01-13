Официально: Капитан «Локомотива» Баринов стал игроком ЦСКА

— ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА заключили трансферное соглашение о переходе Дмитрия Баринова в стан «армейцев». Благодарим Дмитрия за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения «Локомотива», — говорится в заявлении пресс-службы железнодорожников.
Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Баринов будет выступать за красно-синих под номером 6. Уже сегодня, 13 января, он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.
Добро пожаловать домой, Дима», — говорится в заявлении ЦСКА.
Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб предложил Баринову новое трехлетнее соглашение. Сторона футболиста его отклонила.
29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.