Официально: Капитан «Локомотива» Баринов стал игроком ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» объявила о переходе полузащитника клуба Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— ФК «Локомотив» и ПФК ЦСКА заключили трансферное соглашение о переходе Дмитрия Баринова в стан «армейцев». Благодарим Дмитрия за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в победы и достижения «Локомотива», — говорится в заявлении пресс-службы железнодорожников.

Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что контракт Баринова рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Баринов будет выступать за красно-синих под номером 6. Уже сегодня, 13 января, он отправится вместе с командой на сборы в Абу-Даби.

Добро пожаловать домой, Дима», — говорится в заявлении ЦСКА.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб предложил Баринову новое трехлетнее соглашение. Сторона футболиста его отклонила.

29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.