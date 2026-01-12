Ричмонд
В «Локомотиве» объявили о провале переговоров с Бариновым

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации вокруг капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

Ольга Черных
Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о переходе полузащитника в зимнее трансферное окно. Позднее стало известно, что «Локомотив» отклонил предложение армейцев.

Баринов прошел медосмотр и в составе «Локомотива» отправится на первый зимний сбор в ОАЭ.

 — Команда успешно прошла медицинское обследование и в ближайшие полтора месяца проведет три сбора в Абу-Даби, где сыграет ряд контрольных матчей.

Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта. Итогом переговоров стало предложение нашему воспитаннику нового трехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам.

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу, — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».

29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча на клубном уровне, забил три гола и сделал семь результативных передач.