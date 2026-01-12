В «Локомотиве» объявили о провале переговоров с Бариновым

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу, — приводит слова Ульянова пресс-служба «Локомотива».