Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Дзюба — об обмене Дивеева в «Зенит»: ЦСКА ошибся

Футболист прокомментировал недавний обмен «Зенита» и ЦСКА.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Егор Алеев/ТАСС

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что недавний обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА был в пользу питерского клуба, в то время как москвичи ошиблись с решением.

Мне кажется, ЦСКА ошибся. «Зенит» от трансфера Дивеева точно выиграет. Обмен в пользу «Зенита», — заявил Дзюба в интервью «Чемпионату».

Напомним, ранее защитник Игорь Дивеев после шести лет в ЦСКА отправляется в Санкт-Петербург. Контракт заключен до конца сезона-2028/2029. В обратном направление проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

По словам главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, Дивеев не подходил под его игровую модель, потому что привык играть в спокойный футбол. Выбор Лусиано Гонду он обосновал тем, что без топ-форварда, к каким он относит аргентинца, не получится завоевать золото. Челестини также заявил, что ему нужна высокая линия обороны и интенсивность, Дивеев бы с этой задачей не справился.

Дзюба играет с составе «Акрона» с сезона 2024/2025. В нынешнем сезоне 37-летний Артем провел за тольяттинский клуб 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. За всю свою карьеру Дзюба провел в общей сложности 7 сезонов в составе петербургского «Зенита». Окончательно его пути с клубом разошлись в 2022 году.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше