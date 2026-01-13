Дзюба — об обмене Дивеева в «Зенит»: ЦСКА ошибся

Российский футболист Артем Дзюба заявил, что недавний обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА был в пользу питерского клуба, в то время как москвичи ошиблись с решением.
Мне кажется, ЦСКА ошибся. «Зенит» от трансфера Дивеева точно выиграет. Обмен в пользу «Зенита», — заявил Дзюба в интервью «Чемпионату».
Напомним, ранее защитник Игорь Дивеев после шести лет в ЦСКА отправляется в Санкт-Петербург. Контракт заключен до конца сезона-2028/2029. В обратном направление проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
По словам главного тренера ЦСКА Фабио Челестини, Дивеев не подходил под его игровую модель, потому что привык играть в спокойный футбол. Выбор Лусиано Гонду он обосновал тем, что без топ-форварда, к каким он относит аргентинца, не получится завоевать золото. Челестини также заявил, что ему нужна высокая линия обороны и интенсивность, Дивеев бы с этой задачей не справился.
Дзюба играет с составе «Акрона» с сезона 2024/2025. В нынешнем сезоне 37-летний Артем провел за тольяттинский клуб 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. За всю свою карьеру Дзюба провел в общей сложности 7 сезонов в составе петербургского «Зенита». Окончательно его пути с клубом разошлись в 2022 году.