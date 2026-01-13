Артем Дзюба: Удивился, что «Спартак» позвал Карседо

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером. «Спартак» выкупил Карседо из кипрского «Пафоса» и подписал с испанским специалистом контракт до лета 2028 года. Хуан Карлос Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в штабе Унаи Эмери.
— Помню Карседо в «Спартаке». Он был помощником Унаи Эмери. Не думаю, что «Пафос» — это показатель. Мы видели много игроков, которые приезжают с Кипра. Не думаю, что этот чемпионат — такой важный показатель. Удивился, что «Спартак» позвал Карседо. Клуб любит принимать неоднозначные решения. Время покажет.
— Удивились, потому что у Карседо нет серьезных достижений?
— Не до конца понимаю, кто в «Спартаке» принимает решения. Станковича взяли из-за имени. Понятно, что у него не было опыта. У Карседо нет имени, но есть тренерская база того же Эмери. Хуан поработал с большими футболистами в больших командах. Думаю, на этом основывался выбор «Спартака», но не знаю, кто в клубе принимает решения. Все странно.
— Какие у вас были взаимоотношения с Карседо в «Спартаке»?
— Никаких, потому что он был помощником. Мы с ним никак не взаимодействовали, — заявил Дзюба в интервью РБ Спорт.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.