Артем Дзюба: Удивился, что «Спартак» позвал Карседо

— Не до конца понимаю, кто в «Спартаке» принимает решения. Станковича взяли из-за имени. Понятно, что у него не было опыта. У Карседо нет имени, но есть тренерская база того же Эмери. Хуан поработал с большими футболистами в больших командах. Думаю, на этом основывался выбор «Спартака», но не знаю, кто в клубе принимает решения. Все странно.