«Рубин» назвал состав на зимние сборы под руководством Артиги

Франк Артига и его тренерский штаб выбрали 33 футболиста на сбор в Белеке.
Вратари: Евгений Ставер, Артур Нигматуллин, Илья Ежов;
Защитники: Никита Лобов, Егор Тесленко, Урош Дрезгич, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Дениль Мальдонадо, Дамир Багаутдинов, Илья Рожков, Руслан Безруков, Дмитрий Кабутов, Андерсон Арройо;
Полузащитники: Марат Апшацев, Никита Васильев, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Олег Иванов, Далер Кузяев, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Александар Юкич, Даниил Кузнецов, Угочукву Иву, Антон Швец, Александр Зотов;
Нападающие: Даниил Моторин, Энри Мукба, Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Жак Сиве.
На первом сборе «Рубин» сыграет против сербского ИМТ 21 января, а 26 января встретится с македонской «Стругой».
Напомним, Франк Артига стал новым главным тренером «Рубина» 14 января. Трудовое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года. Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого испанец возглавлял подмосковные «Химки» и московскую «Родину».