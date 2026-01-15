Ричмонд
«Рубин» назвал состав на зимние сборы под руководством Артиги

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила состав футболистов, которые отправились на первые зимние сборы в Турцию под руководством нового главного тренера Франка Артиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Франк Артига и его тренерский штаб выбрали 33 футболиста на сбор в Белеке.

Вратари: Евгений Ставер, Артур Нигматуллин, Илья Ежов;

Защитники: Никита Лобов, Егор Тесленко, Урош Дрезгич, Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко, Игор Вуячич, Дениль Мальдонадо, Дамир Багаутдинов, Илья Рожков, Руслан Безруков, Дмитрий Кабутов, Андерсон Арройо;

Полузащитники: Марат Апшацев, Никита Васильев, Богдан Йочич, Александр Ломовицкий, Олег Иванов, Далер Кузяев, Велдин Ходжа, Никола Чумич, Александар Юкич, Даниил Кузнецов, Угочукву Иву, Антон Швец, Александр Зотов;

Нападающие: Даниил Моторин, Энри Мукба, Мирлинд Даку, Дардан Шабанхаджай, Жак Сиве.

На первом сборе «Рубин» сыграет против сербского ИМТ 21 января, а 26 января встретится с македонской «Стругой».

Напомним, Франк Артига стал новым главным тренером «Рубина» 14 января. Трудовое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года. Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого испанец возглавлял подмосковные «Химки» и московскую «Родину».