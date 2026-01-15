«Рубин» назвал состав на зимние сборы под руководством Артиги

Напомним, Франк Артига стал новым главным тренером «Рубина» 14 января. Трудовое соглашение с 49-летним специалистом рассчитано до лета 2027 года. Последним клубом Артиги был ангольский «Петру Атлетику», который он покинул 10 января. До этого испанец возглавлял подмосковные «Химки» и московскую «Родину».