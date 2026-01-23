Ричмонд
«Для клуба неплохо». Семак прокомментировал штраф Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о штрафе бразильского полузащитника Вендела за очередное опоздание на сборы команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о штрафе, наложенном на полузащитника Вендела после опоздания на зимние сборы в 2026 году.

«Человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой. Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле», — заявил Семак пресс-службе «Зенита».

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что бразильский футболист будет оштрафован на 700 тыс. евро (62 млн рублей) за опоздание на сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска».

Бразилец неделю находился на родине вместо тренировок в Катаре. Это самый крупный штраф игрока за всю историю клуба. Отметим, летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже остальных игроков петербургского «Зенита».

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.