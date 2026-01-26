Ричмонд
Галактионов взял на себя вину в конфликте с Дзюбой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в новом выпуске «Это футбол, брат!» высказался о конфликте с нападающим «Акрона» Артемом Дзюбой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В 2024 году Дзюба резко высказался о Галактионове после ухода из «Локомотива», заявив, что «он хороший человек, но трусливенький и очень мнительный».

«Когда остается какая-то недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше. Он должен быть мудрее. Поэтому можно говорить, что эту ситуацию я беру на себя. Потому что в ситуации между игроком и тренером тренер должен сделать какие-то нюансы чуть раньше.

Я думал на тот момент времени, что можно чуть позднее объявить Артему Сергеевичу, что контракт не будет продлен и клуб будет двигаться дальше. Но различные форс-мажоры, в том числе, когда по здоровью я оказался на операции сразу после последнего матча… Клуб в этот момент объявил о расторжении контракта. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было», — сказал Галактионов.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024-го. Он провел за «железнодорожников» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач.

В текущем сезоне 37-летний нападающий провел 16 матчей за «Акрон», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с тольяттинцами истекает в конце сезона.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 19 очков. 28 февраля тольяттинцы на выезде сыграют против «Оренбурга».