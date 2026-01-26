Макаров подписал контракт с аутсайдером чемпионата Турции

«Кайсериспор» занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и находится в зоне вылета. От спасительной зоны команду отделяет один балл. В воскресенье, 1 февраля, «Кайсериспор» на выезде сыграет против действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы — «Галатасарая». Ожидается, что Макаров дебютирует за новый клуб в этом матче.