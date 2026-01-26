Ричмонд
Макаров подписал контракт с аутсайдером чемпионата Турции

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров подписал контракт с турецким «Кайсериспором». Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом контракт с «Динамо», который действовал до лета 2026 года, был расторгнут по соглашению сторон.

Макаров перешел в «Динамо» летом 2021 года из «Рубина» за 7,5 млн евро. За четыре с половиной года 27-летний полузащитник провел за команду 121 матч, в которых забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Макаров принял решение покинуть «Динамо» из-за конфликта с новым главным тренером команды Роланом Гусевым.

«Кайсериспор» занимает 16-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и находится в зоне вылета. От спасительной зоны команду отделяет один балл. В воскресенье, 1 февраля, «Кайсериспор» на выезде сыграет против действующего чемпиона и лидера турнирной таблицы — «Галатасарая». Ожидается, что Макаров дебютирует за новый клуб в этом матче.

За «Кайсериспор» выступает российский нападающий Герман Онугха. На его счету 17 матчей, в которых он забил шесть мячей.