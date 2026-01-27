Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.87
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.80
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

«Краснодар» обыграл казахстанский «Елимай» в товарищеском матче

«Краснодар» победил казахстанский футбольный клуб «Елимай» в товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в ОАЭ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На первых минутах игры счет в матче открыл 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов. В этом сезоне форвард дважды появлялся на поле в Российской Премьер-лиге и пока не отметился результативными действиями.

Вскоре после перерыва «Елимай» отыгрался, благодаря голу Жана-Али Пайруза. Победу «быкам» принес вышедший на замену 17-летний полузащитник Ефим Буркин, который пока не дебютировал за взрослую команду в официальных матчах. Итог игры — 2:1.

Клуб «Елимай» был основан четыре года назад и в прошлом сезоне добился наивысшего успеха. Команда из Семея (ранее город был известен как Семипалатинск) заняла четвертое место в чемпионате Казахстана.

Матчем с «Елимаем» завершился первый зимний сбор «быков». После короткого восстановительного занятия команда переедет в Абу-Даби, где примет участие в Зимнем Кубке РПЛ и сыграет с ЦСКА, «Зенитом» и московским «Динамо».

Подопечные Мурада Мусаева ушли на перерыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 37 очками. В рамках 19-го тура РПЛ 28 февраля «Краснодар» сыграет дома с «Ростовом».