«Краснодар» обыграл казахстанский «Елимай» в товарищеском матче

На первых минутах игры счет в матче открыл 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов. В этом сезоне форвард дважды появлялся на поле в Российской Премьер-лиге и пока не отметился результативными действиями.
Вскоре после перерыва «Елимай» отыгрался, благодаря голу Жана-Али Пайруза. Победу «быкам» принес вышедший на замену 17-летний полузащитник Ефим Буркин, который пока не дебютировал за взрослую команду в официальных матчах. Итог игры — 2:1.
Клуб «Елимай» был основан четыре года назад и в прошлом сезоне добился наивысшего успеха. Команда из Семея (ранее город был известен как Семипалатинск) заняла четвертое место в чемпионате Казахстана.
Матчем с «Елимаем» завершился первый зимний сбор «быков». После короткого восстановительного занятия команда переедет в Абу-Даби, где примет участие в Зимнем Кубке РПЛ и сыграет с ЦСКА, «Зенитом» и московским «Динамо».
Подопечные Мурада Мусаева ушли на перерыв на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» с 37 очками. В рамках 19-го тура РПЛ 28 февраля «Краснодар» сыграет дома с «Ростовом».