Федор Смолов оценил хейтеров: У них все не очень хорошо

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов высказался о своих хейтерах в новом выпуске подкаста Smol Talk.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Зачем злиться на хейтеров? Скорее всего, у них все не очень хорошо, если они выливают негатив целый день», — сказал Смолов.

«После промаха на чемпионате мира я больше получил слов поддержки или словил хейта? Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива. Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто. А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли», — добавил экс-нападающий сборной России.

В июле 2025 года Смолов оказался в центре скандала из-за видео, на котором он вступает в конфликт с посетителями столичной «Кофемании». Инцидент произошел в мае, у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. «Ни в коем случае нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют», — заявил тогда футболист.

Смолову 35 лет, летом 2025 года он покинул «Краснодар», с которым впервые в карьере стал чемпионом России. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд». Летом он провел три матча за медиафутбольный «БроукБойз» в Кубке России, где отметился двумя забитыми голами и одной голевой передачей.

На счету Смолова 45 матчей и 16 голов за сборную России. В составе национальной команды он играл на Евро-2016, Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.