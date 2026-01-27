Федор Смолов оценил хейтеров: У них все не очень хорошо

«После промаха на чемпионате мира я больше получил слов поддержки или словил хейта? Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива. Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто. А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли», — добавил экс-нападающий сборной России.