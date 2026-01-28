Ричмонд
Макаров — о Гусеве: Мне он не нравится, а я не нравлюсь ему

Бывший игрок московского «Динамо» Денис Макаров ответил на вопрос об отношениях с главным тренером бело-голубых Роланом Гусевым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В конце декабря Гусев был утвержден в должности главного тренера «Динамо» до конца сезона-2025/26.

— Уходя в отпуск, уже догадывался, что можешь не попасть на сборы основного «Динамо»?


— А я и сам не хотел. Я же сказал в открытую, что с этим тренером не хочу работать. Потому что не видел прогресса и роста у себя с ним. Это мое мнение, мое решение. Я попросил агента поискать варианты. Уже после последней игры прошлого года мы начали поиск, куда можем поехать.

— Что же все-таки у вас произошло с Гусевым?


— На самом деле ничего. Просто мне не нравится он, а я не нравлюсь ему. Вот и все. Я об этом открыто сказал, а он, к сожалению, этого сделать не может.

— Должна же быть причина.


— Не знаю причины. Спросите у него. Мне никакой причины не было озвучено. Я не держу никаких обид — это нормально, это футбол. У каждого тренера есть свое мнение, так же как и у каждого футболиста. Я желаю «Динамо» только успехов и удачи. Никаких проблем нет. Каждый получил, что хотел.

— По каким признакам ты определил, что не нравишься тренеру?


— За четыре матча я сыграл ноль минут: в первый раз — после ухода Марцела и второй — сейчас, после отставки Валерия Георгиевича. Никто ничего не объяснял. У нас вообще ни одного разговора [с Гусевым] не было, — приводит слова Макарова «Чемпионат».


Накануне стало известно, что Макаров подписал контракт с турецким «Кайсериспором» до конца текущего сезона.