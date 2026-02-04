Ричмонд
«Крылья Советов» приняли решение разорвать контракт с Суторминым

32-летний нападающий Алексей Сутормин в ближайшее время покинет «Крылья Советов». Об этом пишет телеграм-канал «Мутко против».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

По данным источников, причина — участие Сутормина в любительском корпоративном турнире, который состоялся в перерыве между сборами. «Мутко против» сообщает, что на турнире Сутормин получил открытый перелом руки и выбыл минимум на несколько недель.

Алексей Сутормин с 2019-го по 2024 год играл за «Зенит». Он провел за «сине-бело-голубых» 127 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Предыдущий сезон Сутормин провел на правах аренды в «Ростове», за который провел 33 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В начале этого сезона перешел в «Крылья Советов», провел 22 матча за самарцев и не отметился результативными действиями.

После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги подопечные Магомеда Адиева сыграют в Москве против футболистов «Динамо».