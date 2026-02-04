«Крылья Советов» приняли решение разорвать контракт с Суторминым

Алексей Сутормин с 2019-го по 2024 год играл за «Зенит». Он провел за «сине-бело-голубых» 127 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач. Предыдущий сезон Сутормин провел на правах аренды в «Ростове», за который провел 33 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В начале этого сезона перешел в «Крылья Советов», провел 22 матча за самарцев и не отметился результативными действиями.