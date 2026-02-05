Антон Миранчук: Не уехал бы в «Сьон», играй мы в еврокубках

— Да, только у меня чуть-чуть через МКАД получился переход, а у Бары — только через Садовое (смеется). Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.