Антон Миранчук: Не уехал бы в «Сьон», играй мы в еврокубках

— Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев — последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий — в ЦСКА.
— Да, только у меня чуть-чуть через МКАД получился переход, а у Бары — только через Садовое (смеется). Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.
— Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?
— Думаю, что нет, — заявил Миранчук в интервью «Матч ТВ».
Антон Миранчук провел в составе «Сьона» 25 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Полузащитник вернулся в Российскую Премьер-лигу в августе 2025 года, подписав контракт с московским «Динамо». 3 февраля бело-голубые проиграли петербургскому «Зениту» (1:2) в первом матче Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби. В пятницу, 6 февраля, команда Ролана Гусева встретится с ЦСКА, начало встречи — в 15:00.