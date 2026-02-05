Ричмонд
Антон Миранчук: Не уехал бы в «Сьон», играй мы в еврокубках

30-летний полузащитник московского «Динамо» и сборной России рассказал о мотивации своего перехода из «Локомотива» в швейцарский «Сьон» в 2024 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— Кажется, сейчас в России вообще немодно оставаться верным одному клубу. Акинфеев — последний из могикан. Миранчуки, Баринов могли бы ими стать, но вы теперь в «Динамо», а Дмитрий — в ЦСКА.

— Да, только у меня чуть-чуть через МКАД получился переход, а у Бары — только через Садовое (смеется). Мне кажется, проблема в отсутствии еврокубков. Будь Лига чемпионов и Лига Европы, может быть, не вся банда, но большинство из нас остались бы в клубе и старались бы приносить пользу команде в Европе. Сейчас хочется пробовать новое, работать под руководством разных тренеров, найти себя в новой роли. Мне кажется, ничего страшного в этом нет.

— Вы бы не уехали в Швейцарию, будь у нас еврокубки?

— Думаю, что нет, — заявил Миранчук в интервью «Матч ТВ».

Антон Миранчук провел в составе «Сьона» 25 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Полузащитник вернулся в Российскую Премьер-лигу в августе 2025 года, подписав контракт с московским «Динамо». 3 февраля бело-голубые проиграли петербургскому «Зениту» (1:2) в первом матче Зимнего кубка РПЛ в Абу‑Даби. В пятницу, 6 февраля, команда Ролана Гусева встретится с ЦСКА, начало встречи — в 15:00.