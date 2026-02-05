«Акрон» обыграл команду из Китая в контрольном матче

Матч прошел в Дубае (ОАЭ) и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Тольятти.
«Акрон» пропустил на 21-й минуте. Счет открыл румынский легионер китайского клуба Александру Митрицэ. Но затем тольяттинцы сумели забить три безответных мяча. На 38-й минуте счет сравнял Жилсон Беншимол, а на 51-й форвард сборной Кабо-Верде оформил дубль. Окончательный результат на табло установил Эдгар Севикян на 51-й минуте.
Сегодняшний соперник «Акрона» занял седьмое место в Суперлиге Китая сезона 2025 года. Ранее тольяттинская команда со счетом 7:0 разгромила эмиратский «Юнайтед Спорт».
В 18 турах «Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ подопечные Заура Тедеева на выезде сыграют против «Оренбурга».