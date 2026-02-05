«Акрон» обыграл команду из Китая в контрольном матче

«Акрон» пропустил на 21-й минуте. Счет открыл румынский легионер китайского клуба Александру Митрицэ. Но затем тольяттинцы сумели забить три безответных мяча. На 38-й минуте счет сравнял Жилсон Беншимол, а на 51-й форвард сборной Кабо-Верде оформил дубль. Окончательный результат на табло установил Эдгар Севикян на 51-й минуте.