Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.55
П2
3.57
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.30
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

«Акрон» обыграл команду из Китая в контрольном матче

«Акрон» в товарищеском матче на зимних сборах обыграл китайскую команду «Чжэцзян Профешнл».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

Матч прошел в Дубае (ОАЭ) и завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Тольятти.

«Акрон» пропустил на 21-й минуте. Счет открыл румынский легионер китайского клуба Александру Митрицэ. Но затем тольяттинцы сумели забить три безответных мяча. На 38-й минуте счет сравнял Жилсон Беншимол, а на 51-й форвард сборной Кабо-Верде оформил дубль. Окончательный результат на табло установил Эдгар Севикян на 51-й минуте.

Сегодняшний соперник «Акрона» занял седьмое место в Суперлиге Китая сезона 2025 года. Ранее тольяттинская команда со счетом 7:0 разгромила эмиратский «Юнайтед Спорт».

В 18 турах «Акрон» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. 28 февраля в рамках 19-го тура РПЛ подопечные Заура Тедеева на выезде сыграют против «Оренбурга».