«Зенит» проиграл ЦСКА и потерял шансы выиграть Зимний кубок РПЛ

Встреча проходила на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби. У армейцев забитыми мячами отметились Кирилл Глебов (9') и Жоао Виктор (49'), у «сине-бело-голубых» — Вендел (43') и Дуглас Сантос (90+2'). В серии послематчевых пенальти победу ЦСКА принес точный удар Тамерлана Мусаева.
В составе «Зенита» весь матч провел защитник Игорь Дивеев, который в январе этого года перешел из ЦСКА в рамках обмена на аргентинского нападающего Лусиано Гонду.
ЦСКА с пятью очками возглавил турнирную таблицу Зимнего Кубка РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по четыре очка, при этом петербуржцы уже провели все матчи на турнире и больше не претендуют на победу в турнире. Московское «Динамо» с двумя очками замыкает таблицу.
Победитель предсезонного турнира определится в сегодняшней игре «Краснодар» — «Динамо». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.
Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. Первые два турнира выиграл московский «Спартак», а последним чемпионом стал «Зенит».