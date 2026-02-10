«Зенит» проиграл ЦСКА и потерял шансы выиграть Зимний кубок РПЛ

ЦСКА с пятью очками возглавил турнирную таблицу Зимнего Кубка РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по четыре очка, при этом петербуржцы уже провели все матчи на турнире и больше не претендуют на победу в турнире. Московское «Динамо» с двумя очками замыкает таблицу.