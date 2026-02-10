Ричмонд
«Зенит» проиграл ЦСКА и потерял шансы выиграть Зимний кубок РПЛ

Московский ЦСКА по пенальти обыграл петербургский «Зенит» (2:2, пен. 4:3) в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби. У армейцев забитыми мячами отметились Кирилл Глебов (9') и Жоао Виктор (49'), у «сине-бело-голубых» — Вендел (43') и Дуглас Сантос (90+2'). В серии послематчевых пенальти победу ЦСКА принес точный удар Тамерлана Мусаева.

В составе «Зенита» весь матч провел защитник Игорь Дивеев, который в январе этого года перешел из ЦСКА в рамках обмена на аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

ЦСКА с пятью очками возглавил турнирную таблицу Зимнего Кубка РПЛ. У «Краснодара» и «Зенита» по четыре очка, при этом петербуржцы уже провели все матчи на турнире и больше не претендуют на победу в турнире. Московское «Динамо» с двумя очками замыкает таблицу.

Победитель предсезонного турнира определится в сегодняшней игре «Краснодар» — «Динамо». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Зимний кубок РПЛ проводится с 2023 года. Первые два турнира выиграл московский «Спартак», а последним чемпионом стал «Зенит».