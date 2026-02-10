ЦСКА впервые в истории выиграл Зимний Кубок РПЛ

Футболисты московского «Динамо» нанесли поражение игрокам «Краснодара» в матче Зимнего Кубка РПЛ. Столичный клуб, игравший в меньшинстве, одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб, поразивший ворота южан на 89-й минуте. Ему ассистировал камерунец Муми Нгамале.
ЦСКА в заключительном туре переиграл «Зенит» — 2:2 (4:3 пен.).
Таким образом, победителем турнира стал столичный ЦСКА, набравший пять очков. Бело-голубые набрали столько же баллов, но уступили армейцам по дополнительным показателям. «Краснодар» финишировал на третьей позиции, а последнее место занял петербургский «Зенит».
Зимний Кубок РПЛ проводится в ОАЭ с 2023 года. Две победы в турнире в 2023-м и 2024 годах завоевал московский «Спартак». Победителем 2025 года стал петербургский «Зенит».