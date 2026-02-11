В раздевалке «Спартака» написано «Adín za fseh, i fsé za adnavó»

Встреча прошла в рамках предсезонных сборов в Дубае.
На видео видно, как «красно-белые» настраивались на матч с казахстанским клубом. Капитан «Спартак» Роман Зобнин перед выходом команды на поле произнес мотивационную речь, после чего игроки прокричали девиз клуба.
В раздевалке стояла доска с девизом клуба на кириллице («Один за всех, и все за одного») и на латинице («Adín za fseh, i fsé za adnavó!»), чтобы иностранным игрокам было проще его произносить.
На данный момент «Спартак» имеет в первой команде 30 футболистов: 16 россиян и 12 легионеров. В январе «красно-белых» возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.
С 12 по 28 февраля «Спартак» проведет третий, заключительный сбор, а Дубае, в рамках которого команда проведет еще два товарищеских матча — с «Ростовом» (21 февраля) и казахстанским «Елимаем» (23 февраля).
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».