Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.72
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.56
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.67
П2
7.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.92
П2
5.18
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

В раздевалке «Спартака» написано «Adín za fseh, i fsé za adnavó»

Московский «Спартак» опубликовал в соцсетях мотивационное видео из раздевалки перед товарищеским матчем с «Астаной» (1:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Встреча прошла в рамках предсезонных сборов в Дубае.

На видео видно, как «красно-белые» настраивались на матч с казахстанским клубом. Капитан «Спартак» Роман Зобнин перед выходом команды на поле произнес мотивационную речь, после чего игроки прокричали девиз клуба.

В раздевалке стояла доска с девизом клуба на кириллице («Один за всех, и все за одного») и на латинице («Adín za fseh, i fsé za adnavó!»), чтобы иностранным игрокам было проще его произносить.

На данный момент «Спартак» имеет в первой команде 30 футболистов: 16 россиян и 12 легионеров. В январе «красно-белых» возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо.

С 12 по 28 февраля «Спартак» проведет третий, заключительный сбор, а Дубае, в рамках которого команда проведет еще два товарищеских матча — с «Ростовом» (21 февраля) и казахстанским «Елимаем» (23 февраля).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».