Защитник «Спартака»: Не согласен с тем, что уровень РПЛ падает

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказал свое отношение к РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об уровне чемпионата России.

«Большинство людей думает, что уровень чемпионата России падает, но на самом деле это не так, здесь есть такие команды, как, например, “Ахмат”. Я здесь уже три года, и мы обыграли их всего один раз. Против таких команд очень непросто играть», — приводит слова Бабича Sport24.

29-летний серб выступает в Российской Премьер-лиге с 2023 года, перейдя из испанской «Альмерии». Стоимость трансфера составила 5 миллионов евро. За два с половиной сезона защитник провел за красно-белых 68 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Накануне московский «Спартак» сыграл вничью с казахстанской «Астаной» на зимнем сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча завершилась со счетом 1:1. У москвичей гол забил Александер Джику, у казахстанцев отличился Карло Бартолец. В следующем матче команда Хуана Карседо 21 февраля сыграет против «Ростова».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги., отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. 1 марта красно-белые на выезде сыграют против «Сочи».