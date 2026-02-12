Громкие разводы и откровенные признания: вся правда о браках со спортсменами

Сейчас Ольга Бузова официально не замужем. После развода с Тарасовым у нее были романы с певцом и видеоблогером Давой и участником «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, но ни один из них не привел к браку. Сама Ольга сосредоточена на карьере: записывает новые песни, снимается в кино, а в апреле 2025 года выпустила лимитированную коллекцию одежды с белорусским брендом Mark Formelle под названием «Мне можно все!». Дмитрий Тарасов, в свою очередь, женат на Анастасии Костенко с 2017 года. У них четверо детей, они живут в Москве, ведут совместный блог и позиционируют себя как крепкую семью.