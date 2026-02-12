Громкие разводы и откровенные признания: вся правда о браках со спортсменами

В мире шоу-бизнеса и большого спорта браки часто становятся частью имиджа. Свадьбы устраиваются как шоу, совместные посты в соцсетях — как рекламные кампании, а разводы — как драматические финалы сериала. Но за этой картинкой идеального союза нередко прячется глубокая личная драма. Некоторые из тех, кто долгое время молчал, все же решились сказать правду. В нашей статье истории, где спортсмены или их супруги открыто признались, что их брак был ошибкой.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов
26 июня 2012 года певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. После ЗАГСа молодожены пригласили гостей на теплоход. Пара «Тарабузики» долгое время была символом красивой любви в российском медиапространстве. Они много путешествовали, выкладывали милые посты и совместные фото в соцсетях. Но в 2016 году, спустя четыре года, последовал громкий развод. Ольга тогда плакала на камеру, называя поступок футболиста Дмитрия Тарасова предательством. Позже выяснилось: он завел роман с моделью Анастасией Костенко, когда еще был женат на Бузовой.
Сама Ольга в интервью не раз говорила, что чувствовала себя одинокой даже в браке. «Я думала, что мы строим будущее вместе. А оказалось — я одна строила, а он просто жил рядом», — призналась она. После развода ей потребовалось несколько лет, чтобы восстановиться. Сегодня она говорит, что не жалеет: «Этот опыт научил меня видеть людей настоящими, а не такими, какими я хочу их видеть».
Сейчас Ольга Бузова официально не замужем. После развода с Тарасовым у нее были романы с певцом и видеоблогером Давой и участником «Замуж за Бузову» Денисом Лебедевым, но ни один из них не привел к браку. Сама Ольга сосредоточена на карьере: записывает новые песни, снимается в кино, а в апреле 2025 года выпустила лимитированную коллекцию одежды с белорусским брендом Mark Formelle под названием «Мне можно все!». Дмитрий Тарасов, в свою очередь, женат на Анастасии Костенко с 2017 года. У них четверо детей, они живут в Москве, ведут совместный блог и позиционируют себя как крепкую семью.
Татьяна Буланова и Владислав Радимов
Татьяна Буланова — королева лирических песен о любви и разлуке. Но в реальной жизни ее роман с футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым тоже закончился весьма трагично. Они поженились в 2005 году, бросив своих прежних партнеров ради чувств друг к другу. В 2007 году у них родился сын Никита.
Однако в 2016 году Буланова опубликовала в соцсетях прощальное сообщение: «Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего — и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой». Позже стало известно, что Радимов систематически изменял ей. Одна из его предполагаемых возлюбленных даже давала интервью на эту тему.
Татьяна не стала выставлять супруга на посмешище. В одном из эфиров она сказала: «Если нет любви — быть вместе унизительно. Я не хочу притворяться, что все хорошо».
Сегодня Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее супруг — бизнесмен Валерий Руднев, который младше ее на 19 лет. Они поженились в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Свадьба была пышной, с участием звезд эстрады. В интервью Буланова говорит, что впервые чувствует себя по-настоящему защищенной и любимой. Владислав Радимов, в свою очередь, летом 2024 года женился на предпринимательнице Анастасии Кулешовой. Известно, что пара познакомилась благодаря футболу: сын Анастасии профессионально занимался этим видом спорта, и однажды попал на мастер-класс Радимова. С Татьяной же бывший супруг не поддерживает отношения даже ради их общего сына Никиты.
Майя Усова и Александр Жулин
Майя Усова и Александр Жулин — серебряные призеры Олимпийских игр 1994 года, чемпионы мира и Европы. Их считали одной из самых гармоничных пар в спорте. Но в интервью Майя призналась: их брак был полон боли. «Саша не мог быть верным. Он постоянно изменял мне, и я все знала, но молчала ради карьеры и имиджа», — рассказала она.
Развод произошел в 2000 году. По словам Усовой, она долго терпела, надеясь, что партнер изменится. Но однажды поняла: «Я теряю себя». После расставания она ушла из большого спорта, занялась тренерской работой и воспитанием сына.
Сегодня Майя Усова живет в России, тренирует спортсменов в подмосковном Одинцово. Александр Жулин, в свою очередь, дважды женился после развода с Усовой. В 1994 году он начал встречаться, а в 2000 году женился на фигуристке Татьяне Навке, которую в то время тренировал. Но в 2010 году пара объявила о расставании. Третьей женой Жулина стала фигуристка Наталья Михайлова. С ней он находится в браке до сих пор, вместе они воспитывают двух дочерей — Екатерину и Елену. Жулин также работает тренером и комментатором, живет в Москве.
Елена Бережная и Стивен Казинс
Елена Бережная — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, двукратная чемпионка мира. 7 октября 2007 года она официально вышла замуж за британского фигуриста Стивена Казинса. В браке у пары родились двое детей. Но в 2012 году, просуществовав всего пять лет, их брак был официально расторгнут.
Позже стало известно: Казинс сам инициировал развод и заявил, что «несчастен в браке». После расставания он практически прекратил общение с детьми, несмотря на то, что они жили в одной стране. Елена в интервью сдержанно сказала: «Когда человек не хочет быть частью семьи, его нельзя удержать. Главное — чтобы дети чувствовали любовь хотя бы с одной стороны».
Елена Бережная живет в Санкт-Петербурге, работает тренером и судьей международной категории, замуж больше не выходила. Стивен Казинс в 2003 году женился повторно на канадской фигуристке Кристине Ленко, выступавшей в танцах на льду. Однако летом 2006 года пара рассталась, а впоследствии развелась. Казинс почти не упоминает свою бывшую семью и имя Елены Бережной в публичном пространстве.
Эти истории не призывают к цинизму, но показывают, что за публичным успехом может скрываться глубокая внутренняя борьба. И иногда самый смелый поступок — не уйти на пике славы, а признать, что ты несчастен — и выбрать себя.