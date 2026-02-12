ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Краснодара» Козлова

Контракт с Данилой Козловым рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Хавбек будет играть под 18-м номером. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Даниил Козлов — воспитанник «Зенита». За «Краснодар» 21-летний футболист выступает с лета 2024 года, когда состоялся его переход из «Балтики». В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Краснодар», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке в РПЛ.