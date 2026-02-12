ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Краснодара» Козлова

Даниил Козлов — воспитанник «Зенита». За «Краснодар» 21-летний футболист выступает с лета 2024 года, когда состоялся его переход из «Балтики». В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Краснодар», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.