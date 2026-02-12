Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.07
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Краснодара» Козлова

21-летний полузащитник Данила Козлов продолжит карьеру в московском ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Контракт с Данилой Козловым рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Хавбек будет играть под 18-м номером. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА составит около миллиона евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Даниил Козлов — воспитанник «Зенита». За «Краснодар» 21-летний футболист выступает с лета 2024 года, когда состоялся его переход из «Балтики». В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Краснодар», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

После 18 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» набрал 40 очков и лидирует в турнирной таблице. ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке в РПЛ.