«У народа просто нет денег». Чемпион РПЛ пожаловался на рост цен

47-летний тренер, ныне проживающий в Перми, заявил, что после Нового года столкнулся с резко выросшими коммунальными платежами.
«На 20 процентов больше, хотя и раньше платежка была немаленькая. Это должно регулироваться государством, потому что нефть и газ падают в цене, зарплаты не растут, а коммунальные услуги на каком-то основании растут. Хотя электричество, нефть, газ мы добываем сами. Куда идут деньги, которые аккумулируются за счет коммунальных услуг? Мне непонятно. Государство должно это как-то ограничить, потому что у народа реально нет денег.
В рестораны не хожу, готовлю дома. Пока позволяю себе готовить что захочу — мясо, овощи, фрукты. Но вообще это тоже должно регулироваться: не может такого быть, чтобы российские огурцы стоили дороже бананов, ананасов, которые везут непонятно откуда. Очень странная ситуация с ценами на продукты», — сказал Попов.
Алексей Попов провел более 400 матчей за пермский «Амкар» и казанский «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России (2008, 2009). Также на его счету четыре матча за сборную Казахстана. В 2013 году Попов закончил игровую карьеру.
В апреле 2025 года Попов начал тренерскую карьеру и возглавил «Тобол» из Тобольска, выступающий в Третьей лиге.