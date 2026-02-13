«У народа просто нет денег». Чемпион РПЛ пожаловался на рост цен

«На 20 процентов больше, хотя и раньше платежка была немаленькая. Это должно регулироваться государством, потому что нефть и газ падают в цене, зарплаты не растут, а коммунальные услуги на каком-то основании растут. Хотя электричество, нефть, газ мы добываем сами. Куда идут деньги, которые аккумулируются за счет коммунальных услуг? Мне непонятно. Государство должно это как-то ограничить, потому что у народа реально нет денег.



В рестораны не хожу, готовлю дома. Пока позволяю себе готовить что захочу — мясо, овощи, фрукты. Но вообще это тоже должно регулироваться: не может такого быть, чтобы российские огурцы стоили дороже бананов, ананасов, которые везут непонятно откуда. Очень странная ситуация с ценами на продукты», — сказал Попов.