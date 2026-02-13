Черчесов назвал главную причину футбольного долголетия Дзюбы

— Ваш земляк Заур Тедеев признался, что иногда боится за здоровье Дзюбы, поскольку тот даже в 37 рвется играть все матчи. Вам приходилось Артема притормаживать?
— Мне больше повезло — при мне он был моложе. Притормозить 30-летнего Дзюбу было гораздо сложнее — скакун-то был будь здоров! И всё же первый матч ЧМ-2018 он начал в запасе. Как говорил Константин Иванович Бесков, главное — всё делать вовремя. Не раньше, не позже, а вовремя. Надеюсь, нам с Артемом это удалось.
— Удивлены, что Артем доиграл до 37 и пока не собирается финишировать?
— Нет. Для него главное — цель. Есть задача — он идет к ее выполнению. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем. Рад, что он играет. Вся Премьер-лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».
Артем Дзюба провел 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу. Помимо «Акрона», Артем выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».