Черчесов назвал главную причину футбольного долголетия Дзюбы

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не удивлен тем, что нападающий Артем Дзюба до сих пор продолжает выступать на высшем уровне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Ваш земляк Заур Тедеев признался, что иногда боится за здоровье Дзюбы, поскольку тот даже в 37 рвется играть все матчи. Вам приходилось Артема притормаживать?

— Мне больше повезло — при мне он был моложе. Притормозить 30-летнего Дзюбу было гораздо сложнее — скакун-то был будь здоров! И всё же первый матч ЧМ-2018 он начал в запасе. Как говорил Константин Иванович Бесков, главное — всё делать вовремя. Не раньше, не позже, а вовремя. Надеюсь, нам с Артемом это удалось.

— Удивлены, что Артем доиграл до 37 и пока не собирается финишировать?

— Нет. Для него главное — цель. Есть задача — он идет к ее выполнению. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем. Рад, что он играет. Вся Премьер-лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

Артем Дзюба провел 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу. Помимо «Акрона», Артем выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

