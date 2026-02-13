Станислав Черчесов: Я не завидую иностранным тренерам

— Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти. От меня вы не услышите: зачем они тут занимают наши места? Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев. В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих — раз-два и обчелся. По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».