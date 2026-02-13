Ричмонд
Станислав Черчесов: Я не завидую иностранным тренерам

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к иностранным тренерам в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

— Многие ваши российские коллеги сетуют на двойные стандарты по отношению к отечественным и иностранным тренерам. Есть в этом рациональное зерно или в них в большей степени говорит обида?

— Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти. От меня вы не услышите: зачем они тут занимают наши места? Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев. В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих — раз-два и обчелся. По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса, — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».

В августе 2025 года Черчесов вернулся в «Ахмат». Специалист десять лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.

Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.

Грозненский клуб с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ команда Станислава Черчесова дома сыграет с ЦСКА.