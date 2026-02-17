Ричмонд
Генич раскрыл, как давно ЦСКА хотел подписать Козлова

Комментатор Константин Генич в выпуске «Коммент. Шоу» высказался о переходе полузащитника Данилы Козлова в ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

О переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА стало известно 12 февраля. Контракт 21-летнего футболиста рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Козлов будет играть в ЦСКА под 18-м номером. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Козлова составило около миллиона евро.

— ЦСКА давно вел. И, как выяснилось, ЦСКА хотел подписать его при Федотове. Тогда не срослось. Очень хотели подписать при Николиче. И не срослось. Опередил «Краснодар». И, как ты знаешь, «Краснодар» взял, только чтоб не достался кому-то другому.

«Зениту» в первую очередь. Хотя, насколько я слышал, не все в «Краснодаре» поддерживали инициативу приглашения Козлова", — сказал Генич.

Данила Козлов — воспитанник «Зенита». За «Краснодар» полузащитник выступал с лета 2024 года, когда состоялся его переход из «Балтики». В нынешнем сезоне Козлов принял участие в 19 матчах во всех турнирах за «Краснодар», в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает перове место в турнирной таблице с 40 очками. ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой строчке.