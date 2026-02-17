Ветеран ЦСКА: «Краснодар» не потянет чемпионство

РПЛ ушла на зимний перерыв в декабре, завершив первый круг турнира после 18 сыгранных туров. Лидером стал «Краснодар», одержавший победу над ЦСКА в последнем матче и набравший 40 очков. На втором месте расположился «Зенит», который отстает от «Краснодара» всего на балл. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА занимает четвертое место с 36 баллами.