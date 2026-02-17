Ричмонд
Ветеран ЦСКА: «Краснодар» не потянет чемпионство

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, чио «Краснодар» в текущем сезоне не станет чемпионом в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Защита у “быков” не такая мобильная для чемпионства. “Краснодар” вообще скромно провел это зимнее трансферное окно. Взяли только Боселли и Ваханию — двух игроков. Этого маловато. Не потянут они чемпионство», — сказал Пономарев.

РПЛ ушла на зимний перерыв в декабре, завершив первый круг турнира после 18 сыгранных туров. Лидером стал «Краснодар», одержавший победу над ЦСКА в последнем матче и набравший 40 очков. На втором месте расположился «Зенит», который отстает от «Краснодара» всего на балл. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА занимает четвертое место с 36 баллами.

Турнир возобновится 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика» из Калининграда.

Напомним, Владимир Пономарев завершил карьеру в 29 лет из-за травмы. В 90-х занялся бизнесом, открыл с компаньонами кафе «Спортивное» в Москве.