Семак не считает чемпионство главной целью «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак озвучил главную цель команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл.

— Как вы заставляете футболистов продолжать хотеть побеждать?

— Заставить невозможно. Должен быть характер. Наша главная цель — даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации. Есть игроки, которые относятся к футболу как к работе. А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче — они всегда голодны. Мы пытаемся разнообразить процесс, видоизменять подход, тренировочный процесс, чтобы игрокам было интереснее. Но все ребята профессионалы, они хорошо делают свою работу. Хотя быть голодным эмоционально, повторюсь, каждый год сложно, — приводит слова Сергея Семака «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Зенит» впервые с 2018 года не выиграл чемпионат России, пропустив вперед «Краснодар». Ранее сине-бело-голубые стали победителями РПЛ в шести сезонах кряду.

В первом туре после зимней паузы клуб из Санкт-Петербурга на своем поле примет калининградскую «Балтику». Матч пройдет 27 февраля.