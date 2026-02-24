Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался из-за украинца Левченко

— А меня очень любил Свен Мислинтат, спортивный директор «Аякса». Он, оказывается, работал еще с Генрихом Мхитаряном в Дортмунде. Все нормально было, это было все в тишине. Мне 23 года, это был бы самый топ. Я думаю, что меня бы отпустили. Там нормальные деньги были. У нас еще был Суперкубок с ЦСКА, где мы по пенальти проиграли. За четыре дня до этого я с Ивичем разговаривал. Он говорит: «Спасибо, что сказал. Конечно, я хочу, чтобы ты был тут. Но ты заслужил — езжай». Понятно, что мы не решали, но поговорили с ним, — заявил Сперцян в интервью Smol Talk.