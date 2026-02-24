Ричмонд
Переход Сперцяна в «Аякс» сорвался из-за украинца Левченко

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении рассказал о деталях неудавшегося перехода в стан многократного чемпиона Нидерландов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Краснодар"

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о срыве перехода в нидерландский «Аякс» летом 2023 года.

— Что с «Аяксом» не получилось?

— С «Аяксом» вроде уже все было готово. Там есть этот…

— Женя Левченко.

— Вот он выступил в De Telegraaf.

— Он глава профсоюза футболистов в Нидерландах.

— А меня очень любил Свен Мислинтат, спортивный директор «Аякса». Он, оказывается, работал еще с Генрихом Мхитаряном в Дортмунде. Все нормально было, это было все в тишине. Мне 23 года, это был бы самый топ. Я думаю, что меня бы отпустили. Там нормальные деньги были. У нас еще был Суперкубок с ЦСКА, где мы по пенальти проиграли. За четыре дня до этого я с Ивичем разговаривал. Он говорит: «Спасибо, что сказал. Конечно, я хочу, чтобы ты был тут. Но ты заслужил — езжай». Понятно, что мы не решали, но поговорили с ним, — заявил Сперцян в интервью Smol Talk.

25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 168 матчей за «быков», в которых забил 53 гола и сделал 45 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.

В активе Сперцяна 40 матчей и 11 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

