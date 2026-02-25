Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.83
П2
3.18
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.27
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.19
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.50
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Карабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2

Губерниев выступил за возвращение системы «весна‑осень»

Комментатор Дмитрий Губерниев пояснил, почему российскому футболу следует вернуться к системе «весна-осень».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российскому футболу пойдет на пользу возвращение к проведению матчей по системе «весна‑осень».

— Сейчас очень снежная зима, рестарт футбольного сезона уже принес один перенос матча из Тулы в Химки. Стоит ли в очередной раз подумать о возвращении к системе «весна‑осень»?

— Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале — пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола. Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему «осень‑весна». Сейчас наступит лето, в июне перестанем играть в футбол. Ладно бы это было из‑за того, что мы поедем на чемпионат мира, но нет. Все нормально, трава выросла — мы в футбол не играем, снег навалил сугробами — пожалуйста. Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» перенесли из Тулы в Химки из‑за неготовности поля. Игра должна была пройти в Туле 5 марта.

По системе «осень-весна» чемпионат России по футболу проходит с 2012 года. Сезон-2011/12 был переходным и состоял из 44 туров. Последним чемпионом «старого» формата по системе «весна-осень» в 2010 году был «Зенит».