Губерниев выступил за возвращение системы «весна‑осень»

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российскому футболу пойдет на пользу возвращение к проведению матчей по системе «весна‑осень».
— Сейчас очень снежная зима, рестарт футбольного сезона уже принес один перенос матча из Тулы в Химки. Стоит ли в очередной раз подумать о возвращении к системе «весна‑осень»?
— Я всю жизнь стоял и стою на том, что в футбол в России надо играть, когда нет снега. Если люди хотят играть в феврале — пускай, у нас как раз сейчас зима очень благоприятная для футбола. Все идет по плану, нужно адресовать вопросы людям, которые перешли на систему «осень‑весна». Сейчас наступит лето, в июне перестанем играть в футбол. Ладно бы это было из‑за того, что мы поедем на чемпионат мира, но нет. Все нормально, трава выросла — мы в футбол не играем, снег навалил сугробами — пожалуйста. Люди, которые переводили наш чемпионат на систему, при которой играют в сугробах, думали не о нашем футболе, а о своем кошельке в нашем футболе, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» перенесли из Тулы в Химки из‑за неготовности поля. Игра должна была пройти в Туле 5 марта.
По системе «осень-весна» чемпионат России по футболу проходит с 2012 года. Сезон-2011/12 был переходным и состоял из 44 туров. Последним чемпионом «старого» формата по системе «весна-осень» в 2010 году был «Зенит».