«Мы давно потеряли надежду». Бакаев — о долгах «Химок»

«Да нет денег никаких! Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду. Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чём говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу. Чему научила эта история? Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с “Химками”, с командой, у которой есть история», — сказал Бакаев.
В прошлом сезоне Бакаев был арендован «Химками» у «Зенита». 29-летний футболист провел за подмосковный клуб 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
«Химки» прекратили свое существование в июне прошлого года из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. Сообщалось, что долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что «Химки» в этом году вернутся в российский футбол, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного.