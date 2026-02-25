Ричмонд
«Мы давно потеряли надежду». Бакаев — о долгах «Химок»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев в интервью «Чемпионату» прокомментировал задолженность по зарплате со стороны своего предыдущего клуба — подмосковных «Химок».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

«Да нет денег никаких! Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду. Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чём говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу. Чему научила эта история? Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с “Химками”, с командой, у которой есть история», — сказал Бакаев.

В прошлом сезоне Бакаев был арендован «Химками» у «Зенита». 29-летний футболист провел за подмосковный клуб 28 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

«Химки» прекратили свое существование в июне прошлого года из-за финансовых проблем, не позволивших клубу получить лицензию для участия в новом сезоне РПЛ. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом. Сообщалось, что долги «Химок» составляют более одного миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что «Химки» в этом году вернутся в российский футбол, объединившись с «Космосом» из Долгопрудного.