«Мы давно потеряли надежду». Бакаев — о долгах «Химок»

«Да нет денег никаких! Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду. Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чём говорить? Не было никакой обратной связи, я ее уже и не ищу. Чему научила эта история? Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с “Химками”, с командой, у которой есть история», — сказал Бакаев.