Футболист ЦСКА, задержанный за пьяный дебош, рассказал свою версию событий

Он считает, что его приняли за бомжа или наркомана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник ЦСКА Илья Агапов, задержанный в Уфе, рассказал свою версию произошедшего.

Ранее в СМИ сообщили, что находившийся в нетрезвом состоянии Агапов проник в здание детской музыкальной школы, где стал угрожать охраннице, после чего она вызвала Росгвардию. Вечер 25-летний футболист, арендованный «Уфой» в феврале, провел в полицейском участке.

Журналист Сергей Ильев опубликовал в своем телеграм-канале версию событий от самого Агапова. Согласно его рассказу, ситуация была следующей:

«Утром он отправился на медосмотр в Уфе, но такси, которое он вызвал, не приехало. Тогда он решил пройти два квартала пешком, замерз и зашел в здание общежития. Консьержка, приняв его за бомжа или наркомана, не сумела наладить с ним контакт и нажала тревожную кнопку. Агапов провел сутки в участке, а позже его отпустили. Только после этого история стала известна широкой публике», — сообщил Ильев.