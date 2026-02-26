Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.82
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.52
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.54
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.00
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Сперцян: Защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о защите титула чемпиона России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ, прервав гегемонию «Зенита» из Санкт-Петербурга, который не проигрывал чемпионство с сезона-2018/19.

— Насколько сложнее подтвердить титул?

— В любом случае защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы, поэтому посмотрим. Мы каждую игру готовы биться и, конечно, защитить то, что принадлежит нам, — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».

Также Сперцян высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН».

— Как отреагировали на переход Боселли?

— Хуан — очень хороший игрок. Я думаю, все это знают, он долгое время играет в России. Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться. Он тоже очень такой голодный, жаждет помочь команде, поэтому все отлично, адаптация прошла, — добавил Сперцян.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 28.02.2026, 14:30
Краснодар
-
Ростов
-

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу занимая первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», отставая от «быков» на три очка.

В первом матче после перерыва «Краснодар» 28 февраля на своем поле примет «Ростов». «Локомотив» в этот же день дома встретится с «Пари НН». 27 февраля «Зенит» на своей арене сыграет с калининградской «Балтикой».

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше