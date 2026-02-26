Сперцян: Защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в истории стал победителем РПЛ, прервав гегемонию «Зенита» из Санкт-Петербурга, который не проигрывал чемпионство с сезона-2018/19.
— Насколько сложнее подтвердить титул?
— В любом случае защищать титул всегда сложнее, мы к этому готовы, поэтому посмотрим. Мы каждую игру готовы биться и, конечно, защитить то, что принадлежит нам, — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».
Также Сперцян высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Пари НН».
— Как отреагировали на переход Боселли?
— Хуан — очень хороший игрок. Я думаю, все это знают, он долгое время играет в России. Как человек он очень простой, сразу влился в команду. У нас есть уругвайцы, которые ему помогли адаптироваться. Он тоже очень такой голодный, жаждет помочь команде, поэтому все отлично, адаптация прошла, — добавил Сперцян.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу занимая первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 баллами. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», отставая от «быков» на три очка.
В первом матче после перерыва «Краснодар» 28 февраля на своем поле примет «Ростов». «Локомотив» в этот же день дома встретится с «Пари НН». 27 февраля «Зенит» на своей арене сыграет с калининградской «Балтикой».