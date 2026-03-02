Глушаков: Ну все, «Спартак» — чемпион

2 марта «Спартак» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Матч 19-го тура между командами должен был состоятся 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе встречу отложили на час, но так и не начали. Было принято решение перенести встречу на 2 марта.
«Ну все, “Спартак” — чемпион. Шутка! Команда выиграла, сейчас все опять начнут писать о чемпионстве. Всегда так происходит, когда приходит новый тренер, “Спартак” стартует хорошо, но потом начинаются разборки. “Спартак” владел инициативой, были хорошие моменты, но потом инициативу упустил, привез. В конце был детский сад, пенальти, интрига, валерьянка — как обычно. Но по первой игре сложно судить, потому что все вкатываются в сезон. Нужно точно судить об игре “Спартака” не по матчу с “Сочи”. Понятно было, что сочинцы будут бороться, но при всем уважении их футболисты и бюджеты клубов — это разный уровень», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».
«Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. В 20-м туре москвичи 9 марта сыграют с «Акроном».
Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти