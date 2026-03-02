Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.61
П2
5.60
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.18
X
3.38
П2
2.00
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.15
П2
2.44
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.14
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2

Глушаков: Ну все, «Спартак» — чемпион

Чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков с иронией отреагировал на победу красно-белых в 19-м туре РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

2 марта «Спартак» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Матч 19-го тура между командами должен был состоятся 1 марта, но из-за угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириусе встречу отложили на час, но так и не начали. Было принято решение перенести встречу на 2 марта.

«Ну все, “Спартак” — чемпион. Шутка! Команда выиграла, сейчас все опять начнут писать о чемпионстве. Всегда так происходит, когда приходит новый тренер, “Спартак” стартует хорошо, но потом начинаются разборки. “Спартак” владел инициативой, были хорошие моменты, но потом инициативу упустил, привез. В конце был детский сад, пенальти, интрига, валерьянка — как обычно. Но по первой игре сложно судить, потому что все вкатываются в сезон. Нужно точно судить об игре “Спартака” не по матчу с “Сочи”. Понятно было, что сочинцы будут бороться, но при всем уважении их футболисты и бюджеты клубов — это разный уровень», — приводит слова Глушакова «Советский спорт».

«Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 11 очков. В 20-м туре москвичи 9 марта сыграют с «Акроном».

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Сочи
2:3
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
2.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Фишт, 4676 зрителей
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Голы
Сочи
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Спартак
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Сочи
Спартак
Желтые карточки
5
3
Удары (всего)
8
13
Удары в створ
4
5
Угловые
4
6
Фолы
16
9
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
