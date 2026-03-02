Ричмонд
«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча против «Зенита»

Калининградский клуб попросил оценить работу арбитров в прошедшем матче с «Зенитом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: VK.COM/FCBALTIKA

«Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить работу арбитра и судей VAR и AVAR в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). В частности, клуб запросил анализ решения об отмене гола Андраде.

В официальном сообщении клуба указано: «Футбольный клуб “Балтика” направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для оценки качества работы главного арбитра, а также судей VAR и AVAR в эпизоде с отмененным голом Андраде».

27 февраля «Балтика» на выезде проиграла «Зениту» со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
27.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 31357 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Голы
Зенит
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
87′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
90+1′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Балтика
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Статистика
Зенит
Балтика
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
16
6
Удары в створ
4
1
Угловые
7
5
Фолы
8
13
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
