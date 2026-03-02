«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча против «Зенита»

«Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить работу арбитра и судей VAR и AVAR в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). В частности, клуб запросил анализ решения об отмене гола Андраде.
В официальном сообщении клуба указано: «Футбольный клуб “Балтика” направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС для оценки качества работы главного арбитра, а также судей VAR и AVAR в эпизоде с отмененным голом Андраде».
27 февраля «Балтика» на выезде проиграла «Зениту» со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого.
После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).
Сергей Семак
Андрей Талалаев
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
87′
16
Денис Адамов
90+1′
3
Дуглас Сантос
20
Педро
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
90′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
61′
7
Александр Соболев
9
Джон Дуран
61′
11
Луис Энрике
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
67
Максим Бориско
23
Мингиян Бевеев
16
Кевин Андраде
90+6′
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
72′
25
Александр Филин
22
Николай Титков
7′
58′
11
Юрий Ковалев
73
Максим Петров
58′
69
Ираклий Манелов
91
Брайан Александр Хиль
88′
39
Кирилл Степанов
8
Андрей Мендель
42′
72′
10
Илья Петров
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
