«Балтика» обратилась в ЭСК РФС по итогам матча против «Зенита»

«Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить работу арбитра и судей VAR и AVAR в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). В частности, клуб запросил анализ решения об отмене гола Андраде.