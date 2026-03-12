Ричмонд
Семак оценил игру «Спартака» при новом тренере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Спартаке», с которым петербургской команде предстоит сыграть14 марта в рамках 21-го тура РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«По игре со “Спартаком”: последние матчи достаточно непросто складываются — и нулевые ничьи, что редко, но встречаются. “Спартак” действительно начал очень результативно, много забивает. Но при этом много пропускает.

Не беру во внимание матч Кубка России — это отдельный турнир, а в чемпионате, наверное, где-то присутствует в действиях команды, в играх с соперниками, которые ниже по уровню, самоуверенность, что они могут забить, забить много, что они и делают. Но две игры чемпионата — это не тот длительный промежуток, по которому можно было бы судить по игре, прежде всего в обороне. По атаке мы понимаем, что эта команда — одна из лучших, очень хороший уровень исполнителей, которые играют и креативно, и результативно. Достаточно сыгранная уже группа атаки. По обороне с течением времени посмотрим, насколько те проблемы, которые были в первых двух турах, будут продолжаться или как-то сказываться на результатах команды. Пока они играют очень результативно — это точно», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

После возобновления сезона «Спартак» провел три матча под руководством нового главного тренера — испанца Хуана Карлоса Карседо. В чемпионате красно-белые победили на выезде «Сочи» (3:2) и обыграли дома «Акрон» (4:3), а в Кубке проиграли в гостях «Динамо» с разгромным счетом 2:5.

После 20 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице, на балл отставая от лидирующего «Краснодара». «Спартак» имеет в своем активе 35 очков и идет на шестой строчке.

Футбол. Премьер-лига
14.03
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.84
П2
4.90