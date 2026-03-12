Семак оценил игру «Спартака» при новом тренере

«По игре со “Спартаком”: последние матчи достаточно непросто складываются — и нулевые ничьи, что редко, но встречаются. “Спартак” действительно начал очень результативно, много забивает. Но при этом много пропускает.



Не беру во внимание матч Кубка России — это отдельный турнир, а в чемпионате, наверное, где-то присутствует в действиях команды, в играх с соперниками, которые ниже по уровню, самоуверенность, что они могут забить, забить много, что они и делают. Но две игры чемпионата — это не тот длительный промежуток, по которому можно было бы судить по игре, прежде всего в обороне. По атаке мы понимаем, что эта команда — одна из лучших, очень хороший уровень исполнителей, которые играют и креативно, и результативно. Достаточно сыгранная уже группа атаки. По обороне с течением времени посмотрим, насколько те проблемы, которые были в первых двух турах, будут продолжаться или как-то сказываться на результатах команды. Пока они играют очень результативно — это точно», — приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».