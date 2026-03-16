«Зенит» показал эмоции Миллера после победы над «Спартаком»

Напоминаем, что оба гола «Зенита» в этом матче были забиты с пенальти. Голы у Александра Соболева и Джона Дурана. После 21-го тура команда занимает второее место в турнирной таблице РПЛ (45 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко (46 очков).