«Зенит» показал эмоции Миллера после победы над «Спартаком»

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: fc-zenit.ru

В субботу, 14 марта, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:0 в рамках домашнего матча 21-го тура российской Премьер-лиги.

На официальном сайте клуба был опубликован фотоотчет с матча, в котором особое внимание привлек снимок с эмоциональной реакцией председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в раздевалке после успешного исхода встречи с «Спартаком».

Напоминаем, что оба гола «Зенита» в этом матче были забиты с пенальти. Голы у Александра Соболева и Джона Дурана. После 21-го тура команда занимает второее место в турнирной таблице РПЛ (45 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко (46 очков).

«Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На следующей неделе команда Карседо проведёт два матча — дома против «Динамо» (Фонбет Кубок России, 18 марта) и на выезде против «Оренбурга» (чемпионат, 22 марта).

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти