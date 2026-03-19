Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
4
:
Галатасарай
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

Геннадий Орлов назвал полузащитника «Зенита» Глушенкова неадекватным

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире программы «Такой футбол» раскритиковал игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

После зимнего перерыва 26-летний россиянин провел четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей.

«Те, кто хочет узнать, в чем причина Глушенкова, пускай посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут у него интервью. Я вот эту беседу послушал и все понял. Он неадекватен, не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него не главное. Он сам говорил, что способный. Но я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», — сказал Орлов.

Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива» за 6,3 млн евро. 26-летний полузащитник провел за клуб из Санкт-Петербурга 54 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 27 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
