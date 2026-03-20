Миллер заявил, что в «Зенит» попадают не по паспорту, а по игре

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в “Зените”, были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», — сказал Миллер.
На данный момент в составе «Зенита» находятся 16 российских футболистов, из которых только четверо являются воспитанниками клуба: вратари Михаил Кержаков и Богдан Москвичев, а также полузащитники Ярослав Михайлов и Данила Кондаков. Суммарно они сыграли в этом сезоне РПЛ 27 минут.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 22 марта, петербуржцы на выезде сыграют против московского «Динамо». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.