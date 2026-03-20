«Очень сильно подумаю». Соболев — о возможном переходе в АПЛ

«Согласился бы на предложение от клуба АЛП? Еще пять лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства. Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто — взял и переехал.



Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать. Надо ли ехать Батракову? Я не знаю, чего он хочет. Но многое зависит от уровня команды, не каждого же приглашают в “ПСЖ”, как Сафонова. Готов ли ты перейти в клуб из нижней части таблицы, чтобы доказывать и потом идти вверх по карьерной лестнице? У того же Захаряна чуть не пошло, так что есть определенные риски. С другой стороны, такие же риски не заиграть в “Зените”: не факт, что даже классный игрок здесь обязательно раскроется. Все индивидуально для каждого футболиста», — сказал Соболев.