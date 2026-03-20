В ЦСКА подтвердили отстранение Мойзеса от тренировок

«Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации. Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», — добавил Бабаев.