Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.05
П2
2.01
Футбол. Италия
20:30
Кальяри
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.44
X
3.57
П2
1.75
Футбол. Германия
22:30
РБ Лейпциг
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.15
П2
3.50
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.14
П2
3.86
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.38
П2
13.50
Футбол. Англия
23:00
Борнмут
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.86
П2
2.14
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.76
П2
3.95

В ЦСКА подтвердили отстранение Мойзеса от тренировок

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об отстранении защитника Мойзеса от тренировок с командой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский защитник отстранен от тренировок с командой из-за перепалки с главным тренером армейцев Фабио Челестини после ответного матча против «Краснодара» (0:4) в полуфинале пути РПЛ Кубка России.

«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача — как можно скорее вернуться на победный путь. Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений», — заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации. Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», — добавил Бабаев.

В этом сезоне Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.