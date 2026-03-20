В ЦСКА подтвердили отстранение Мойзеса от тренировок

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский защитник отстранен от тренировок с командой из-за перепалки с главным тренером армейцев Фабио Челестини после ответного матча против «Краснодара» (0:4) в полуфинале пути РПЛ Кубка России.
«Вместе с болельщиками мы переживаем из-за неудовлетворительного возобновления сезона и результатов, которые не соответствуют амбициям нашей команды. И наша первостепенная задача — как можно скорее вернуться на победный путь. Обсудив происходящее с командой, мы убеждены, что у главного тренера существует всесторонняя поддержка. Мы вместе оказались в текущей ситуации, и необходимо сделать все, чтобы вместе из нее выйти. Единство, сплоченность и порядок должны быть в основе всех решений», — заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
«Мы также убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего. И что касается слухов по ситуации с Мойзесом, то, действительно, в отношении него клуб применил наказание дисциплинарного характера. Вклад Мойзеса в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, однако именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из сложившейся ситуации. Мы просим вас сейчас быть вместе с командой единым целым. Вы очень нужны игрокам, тренерскому штабу и всем, кто причастен к ЦСКА. И мы рассчитываем на вашу поддержку завтра и на других предстоящих матчах», — добавил Бабаев.
В этом сезоне Мойзес провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.