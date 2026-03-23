Соболев: Пропустили необязательный гол. У «Динамо» был один момент

Накануне «Зенит» на выезде обыграл «Динамо». В составе гостей мячи забили Джон Джон (22-я минута), для которого этот гол стал дебютным за петербургскую команду, Александр Соболев (43) и Максим Глушенков (85). У бело-голубых отличился Артур Гомес (37).
— Получилась хорошая игра — и у меня лично, и у команды. Пропустили необязательный гол: у «Динамо», по сути, был один момент — и один гол. В остальном хорошо, что забили в первом тайме, контролировали ход встречи, заслуженно забили третий мяч и довели матч до победы, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
Александр Соболев присоединился к «Зениту» летом 2024 года. Нападающий провел за клуб из Санкт-Петербурга 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. После перерыва на матчи сборных сине-бело-голубые 4 апреля примут самарские «Крылья Советов».
Ролан Гусев
Сергей Семак
Артур Гомес
(Хуан Хосе Касерес)
37′
Джон Джон
22′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
43′
Максим Глушенков
(Александр Соболев)
85′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
75′
17
Ульви Бабаев
11
Артур Гомес
66′
33
Иван Сергеев
10
Бителло
75′
91
Ярослав Гладышев
70
Константин Тюкавин
78′
14
Эль Мехди Маухуб
57
Давид Рикардо
46′
6
Роберто Фернандес
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
90′
28
Нуралы Алип
14
Джон Джон
32′
66′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
88′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
87′
9
Джон Дуран
5
Вильмар Барриос
90′
17
Андрей Мостовой
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
